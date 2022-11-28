В Кремле заявили о невостребованности переговорных площадок из-за позиции Киева

Площадки для переговоров между Москвой и Киевом не могут быть востребованы из-за позиции Украины. Об этом 28 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что целый ряд и государственных деятелей зарубежных, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Мы приветствуем политическую волю, но в той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре, со стороны украинской стороны такие площадки быть востребованными не могут», — сказал он на брифинге.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что пара римский Франциск готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

8 ноября посол РФ в Ватикане Александр Авдеев рассказал, что папа римский Франциск принимает участие в составлении списков для обмена пленными между Россией и Украиной. По его словам, понтифик выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям.

31 октября директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» назвал условие для проведения переговоров России и Запада по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что слово понтифика достаточно весомо, особенно в католическом мире. Главный вопрос, по его словам, заключается в том, готов ли к переговорам Вашингтон.

25 октября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и Байдену для разрешения конфликта на Украине. Это произошло во время их встречи в Ватикане.

При этом в начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».