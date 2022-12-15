МИД получил от Ватикана извинения за слова папы римского о чеченцах и бурятах

Ватикан по дипломатическим каналам принес извинения за высказывания папы римского Франциска о бурятах и чеченцах. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание папы Франциска о чеченцах и бурятах. Инцидент исчерпан, рассчитываем на конструктивное взаимодействие со Святым престолом», — сказала она на брифинге.

28 ноября понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского Франциска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, 30 ноября заявил, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявление папы римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев является нехристианским и не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня выразили надежду, что подобные случаи с обвинительными словами в их адрес больше не повторятся.

Позднее, 12 декабря, Захарова утверждала, что от Ватикана не последовало извинений за слова Франциска. Она также отметила, что в России не оценили инициативу о проведении переговоров по Украине в Ватикане, которую озвучил кардинал Пьетро Паролино.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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