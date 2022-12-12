Захарова указала на отсутствие извинений от Ватикана за слова о чеченцах и бурятах

Извинений за высказывания папы римского Франциска о бурятах и чеченцах так и не последовало. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что в России не оценили инициативу о проведении переговоров по Украине в Ватикане, которую озвучил кардинал Пьетро Паролино.

«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — написала Захарова в Telegram-канале.

28 ноября понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского Франциска.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявление папы римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев является нехристианским и не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине. Глава МИДа подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня выразили надежду, что подобные случаи с обвинительными словами в их адрес больше не повторятся.

Дипломатический источник в Ватикане сообщил, что там ценят добрые отношения с РФ и надеются на продолжение курса на их развитие. По словам источника, в Ватикане «никак не хотели обидеть народы России» и пообещали перепроверить перевод слов папы римского.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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