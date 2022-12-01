Лавров раскритиковал слова папы римского о чеченцах и бурятах

Заявление папы римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев является нехристианским и не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава МИДа подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня, выразили надежду, что подобные случаи с обвинительными словами в их адрес больше не повторятся.

«Конечно, это делу (урегулированию ситуации на Украине. — Ред.) не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает», — отметил Лавров.

28 ноября понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Затем дипломатический источник в Ватикане сообщил, что там ценят добрые отношения с РФ и надеются на продолжение курса на их развитие. По словам источника, в Ватикане «никак не хотели обидеть народы России» и пообещали перепроверить перевод слов папы римского.

30 ноября сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» не исключил, что при переводе слов папы римского Франциска о якобы жестокости чеченцев и бурятов была допущена ошибка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики. Кадыров обратил внимание, что в рядах бойцов «нет ни одного алкоголика или наркомана», а каждый из них глубоко религиозен.

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского Франциска.

Тогда же, комментируя высказывание понтифика, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что оно демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. Она напомнила, что два десятка лет назад звучали слова, что славяне «мучают народы Кавказа». Теперь звучат обратные заявления, обратила внимание дипломат.

28 ноября глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер также заявил, что папа римский Франциск готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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