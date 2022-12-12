«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать с нами контакты»

Британия подготовила порядка 9 тыс. военнослужащих, которые уже действуют на Украине. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, отметив, что Лондон всё активнее втягивается в конфликт. Дипломат также подтвердил, что контакты с британскими партнерами сейчас почти сведены на нет, а королевской семье и вовсе предписано не общаться с российскими представителями. Тем не менее пока в разрыве дипотношений ни Лондон, ни Москва, по его словам, не заинтересованы.

«Разрыв дипотношений — самая крайняя мера»

— С началом известных событий у дипломатов стало больше работы или сотрудничество почти свелось на нет?

— Что касается контактов, то, конечно, они уменьшились. В ЕС было принято коллективное решение на ограничение контактов [c российскими представителями. — «Известия»] до минимума. Это касается и местного так называемого истеблишмента. Однако это не снимает с нас функции обеспечения Москвы информацией о том, что здесь происходит, и рекомендациями о том, что дальше делать в этих условиях. То есть аналитической работы, конечно, прибавилось. Сохраняется и рутинная работа по поддержке наших соотечественников и по поддержанию необходимых связей, в том числе военных. Это всё входит в общий комплекс работы посольства.

Членам королевской Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

–– Дипломатия — это еще и искусство убеждать. Как убедить Запад в том, что он совершает ошибку за ошибкой, разрушая отношения с Россией? И надо ли это делать?

— Убедить пока не получается, и тому есть объяснение. Происходит нагромождение лжи, которую готовят различные центры, в том числе и киевские. Поэтому сейчас всё в совокупности — это некая каша, в которой звучат и наши аргументы. И мы обязательно должны эти аргументы доносить до местной аудитории. Если бросить эту работу, то тогда остается только одна искаженная картина мира. Так что наша задача — делать всё возможное для того, чтобы доводить свою точку зрения.

— Как сейчас можно охарактеризовать отношения Москвы и Лондона? Есть ли риск их полного разрыва?

–– Отношения Москвы и Лондона, несомненно, находятся на очень низком уровне. Они начали ухудшаться у нас с 2018 года — после дела Скрипалей. Если до 24 февраля сохранились контакты в деловых областях — в гуманитарных и экономических, — то после Лондон свернул практически все отношения, кроме двусторонних дипломатических. Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения . Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших.

Что касается восстановления, всё будет зависеть от дальнейшего продолжения СВО на Украине и от того, к чему это всё придет. Периоды хороших отношений у нас с Лондоном были — и не только после Первой мировой войны и во время Второй мировой. Я вспоминаю середину 90-х — начало 2000-х: Владимир Путин наносил два визита в Великобританию, королева Елизавета II приезжала в Санкт-Петербург и Москву. Тогда мы выстраивали с Великобританией действительно хорошие отношения. Во время лондонской Олимпиады у Кенсингтонского дворца работал даже российский павильон. То есть всё было в наших отношениях. И нельзя даже сейчас сказать, что всё — пора ставить крест. Я в это не верю.

Членам королевской семьи Британский король Карл III Фото: REUTERS/Isabel Infantes

— После ухода из жизни королевы Елизаветы II есть ли какой-то контакт с новым монархом — Карлом III?

–– Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством.

«Нам не идут навстречу с распростертыми объятиями, но мы поддерживаем диалог»

— Отношение к России от недружественного перешло в откровенно враждебное. Насколько в таких условиях эффективна дипломатия?

— Дипломатия посольства занимается широким кругом задач, и это не только переговоры, под которыми часто понимается дипломатия. Скажем, в послевоенные годы посол летал сначала в Москву, потом в Лондон — доставлял месседжи от одной столицы в другую. Этого давно нет, но есть средства связи. Ведь и главы государств часто пользуются телефонами для разговора. Поэтому дипломатия сейчас состоит в поддержании необходимых контактов, в поддержке соотечественников и донесении точки зрения. То есть круг задач постоянно видоизменяется.

Членам королевской Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

–– Есть ли все-таки какие-то личные контакты?

— Мы поддерживаем контакты с Foreign Office (МИД Великобритании). И они происходят с определенной регулярностью. В основном мы обсуждаем с британскими дипломатами работу посольства Британии в Москве и дипмиссии РФ здесь . Мы приходим к пониманию, что она должна быть примерно одинаковая. Нам не идут навстречу с распростертыми объятиями, но мы поддерживаем диалог. Если у нас возникают непреодолимые трудности, то тогда это зеркально отражается на работе британского посольства в Москве.

— Сократилась ли российская община в Великобритании за последние месяцы?

— Мы насчитываем здесь 60 тыс. российских граждан, из них 20 тыс. имеют двойное гражданство. Но на самом деле эта цифра больше — где-то 30 тыс. имеют вид на жительство, еще 10 тыс., по официальной статистике, здесь имеют временное пребывание, то есть студенты и преподаватели. Если учитывать всех русскоязычных, которые прибыли сюда из бывшего Советского Союза, включая страны Прибалтики, то тогда их где-то 300 тыс. Тенденцию на серьезное сокращение мы не наблюдаем. Есть случаи выхода из гражданства, но они весьма немногочисленны — порядка 10 случаев за месяц.

«Британцы последовательно встраиваются во внешнюю политику США»

— Почему именно Британия стала одним из главных факторов конфликта на Украине?

— Есть целый комплекс причин, объясняющий, почему Британия стала крупным фактором, который раздувает конфликт на Украине. Имеют место и старые фобии, которые существуют в Британии, — это и распад империи, и глубокая обида в этой связи, и традиционное соревнование с Россией. Также Британия считает, что не будет чувствовать последствия конфликта, поскольку это островное государство, которое находится далеко от Европы. Но самое важное — британцы последовательно встраиваются во внешнюю политику США, которые все эти годы пытались из Украины создать анти-Россию, то есть проект, который ослабил бы Москву.

Членам королевской Фото: Global Look Press/Ashley Chan

— Запад действительно думает, что Украина может победить на поле, если ее поддержать оружием?

— Дело в том, что сейчас на Западе превалируют политики — однодневные бабочки, которые мало задумываются о перспективе. Для них самое важное — отчитаться в парламенте. Местный глава МИДа чуть ли не каждый второй день отчитывается о своих действиях в парламенте. Это лишает их осмысления того, что будет через месяц и через год с Украиной. Ведь если так дело пойдет и дальше, то Украина станет несостоявшимся государством, черной дырой, которую придется залатывать. Сейчас они об этом не думают, им нужны сиюминутные решения, которые бы помогли набрать политические очки.

— То есть в Великобритании больше нет стратегически думающих политиков?

— Здесь нет ни Гельмута Коля, ни Уинстона Черчилля. В Консервативной партии и не просматривается человека, который мог бы подняться на стратегический уровень мышления. Я не буду говорить о нынешнем премьере. Он, конечно же, большой специалист в экономике, и его главная задача сейчас — это латание дыр. За ним не просматривается глубина мышления по архитектуре европейской безопасности.

— К чему может привести такая тенденция в политике?

— Я не буду говорить о том, что может быть крах Европы или распад Европейского союза — это было бы слишком. Однако это может привести к новой холодной войне. Всё зависит от того, появится ли разумный подход. Но пока что общий тезис здесь: «Украина побеждает». Строится он на том, что мы ушли из-под Киева и из Херсона . Там побед-то нет никаких, но в любой официальной речи в ОБСЕ или Совбезе ООН звучит мысль о том, что Украина побеждает. Но давайте посмотрим, что будет через несколько месяцев.

Членам королевской семьи Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

— Британские спецслужбы не раз упоминались в расследованиях зарубежных СМИ о диверсиях на Крымском мосту и подготовках диверсионных групп для деятельности на освобожденных территориях. Подобные действия можно считать завуалированным участием Великобритании в конфликте на Украине?

— Великобритания всё больше вязнет в этом конфликте. Не отрицается тот факт, что британцы помогают готовить Киеву специальные силы. Я бы отметил и крупные поставки вооружений, которые начались еще до 24 февраля. Где-то за год до начала СВО проводилась операция «Орбитал» по подготовке украинских сил. Потом поставки оружия наращивались. Украинцам перебрасывают как устаревшее списанное оружие, так и достаточно новое — например, ракеты Brimstone.

Сейчас акцент сместился на подготовку украинских вооруженных сил в Великобритании в лагерях — они есть как на севере, так на западе и юге страны. Существуют короткие курсы общевойсковой подготовки — они длятся от трех до семи недель. Но есть и высокоспециализированные — там готовят артиллеристов, минеров, специальные войска , так называемых морских котиков (флотский спецназ SEAL. — «Известия»). На данный момент считается, что Британия подготовила порядка 9 тыс. военнослужащих, которые уже воюют на Украине. Именно в этом и заключается вклад британцев в разжигание конфликта.

«У Британии нет средств на восстановление империи»

— Британия считалась тихой гаванью для российских предпринимателей. Есть ли у представителей бизнеса какие-то гарантии сейчас?

— Наверное, сейчас уже никто не будет считать Великобританию тихой гаванью, она скорее оказалась пиратской гаванью. В лучшие времена, до 2018 года, здесь были многие представительства российского бизнеса (порядка 60 наших представительств и фирм), на бирже торговались российские государственные обязательства, а по консолидации капитала Лондон занимал одно из первых мест. После 2018 года британским правительством был взят курс, который постепенно подталкивал российский бизнес уходить отсюда. Присутствие российского бизнеса сейчас свелось почти до минимума из-за недоверия к британским властям, которые нагнетают санкции, в том числе персональные.

Эта тенденция противоречит развитию не только нашей экономики, но и британской. Лишь на бирже металлов продолжают торговаться металлы из РФ. Раньше Британия сидела на поставках нашего дизтоплива. Зачем это нужно стране, которая сама находится в кризисе, трудно сказать. Это чисто идеологизированная политика, создающая недоверие к Лондону как к центру бизнеса.

Членам королевской Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Судакова

— К вам обращался предприниматель Михаил Фридман?

— Нет, не обращался. И особенно комментировать тут нечего. Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное. Возможно, что шум, который поднялся, оказался преувеличен. Никаких обращений, а также ответов от британского ведомства мы не получали с тех пор.

— Уместно ли говорить о том, что Лондон потерял статус финансовой столицы и уступил место Парижу?

— Лондон действительно снизил свое значение в качестве финансового центра. Сейчас он перемещается не только в Париж, но и в Амстердам, Франкфурт. Тем не менее Лондон остается краеугольным камнем финансовых операций для всей Европы. Финансовые услуги здесь достигают огромного размера как для самой страны, так и для Европы. Можно ли спасти таким образом экономику от рецессии — это большой вопрос. Дело в том, что здесь привыкли зарабатывать на чужих потоках денег, а реальный сектор экономики давно уже сузился до 40%. Всё остальное составляют услуги — это 60%.

Чехарда с правительством, начавшаяся с 2016 года, показывает, что местный истеблишмент разучился управлять реальными процессами производства в стране, а финансовые услуги стали менее востребованы. В результате нынешнему правительству предстоит залатать дыру более чем в £50 млрд — за счет повышения налогов и снижения социальных расходов. А это, в свою очередь, приводит к забастовкам, которые начинаются уже в эти дни.

Членам королевской семьи Фото: Global Look Press/Steve Taylor

— Насколько велико желание Лондона, на ваш взгляд, восстановить Британскую империю? Есть ли основания?

— Восстановление Британской империи — это скорее, что называется, wishful thinking, то есть «благое пожелание». Есть концепция создания глобальной Британии, которая была утверждена официально. Речь идет о том, что Британия должна быть везде — играть какую-то роль и на Востоке, на Западе. Но, как представляется, у Британии на это нет ни сил, ни средств. Все страны содружества, в которые сейчас предпринимаются поездки с целью ввести их снова в британскую орбиту, весьма сомнительно к этому относятся.

В прошлом году Барбадос демонстративно вышел из состава содружества. Об этом думают также в Канаде и ряде других стран. Пока каких-либо успешных шагов за исключением поездок туда-сюда мы не видим. Например, недавно в Великобританию наносил визит президент ЮАР Сирил Рамафоса, чтобы попросить денег. Получить он так их и не смог. У Британии нет средств на восстановление империи.