Патриарх Кирилл заявил о скорби церкви по всем погибшим на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января заявил, что Русская православная церковь скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине.

«К сожалению, радость рождественского торжества ныне омрачается известными военными событиями. Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места», — сказал патриарх в обращении к верующим.

Также он поблагодарил священников и волонтеров, которые помогают раненым и нуждающимся.

По его словам, святые отцы и добровольцы навещают раненых в госпиталях, отправляют им необходимые вещи, лекарства и продукты.

«Делами свидетельствуя о своей вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине становимся одной большой семьей», — подчеркнул патриарх.

Ранее в этот день патриарх Кирилл назвал жалкими попытки разрушить Украинскую церковь. Он призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле, за страну, ее власти и воинство, за родных и близких и надеяться, что «силой и благодатью Божию» правда победит.

Накануне патриарх Кирилл начал праздничное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В соборе присутствуют представители руководства Московской епархии, политические и общественные деятели, а также простые прихожане.

Кроме того, президент России Владимир Путин впервые за несколько лет прибыл на рождественскую службу в Благовещенский храм в Московском Кремле.