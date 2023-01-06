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Мантуров сообщил о планах восстановить судоремонтный завод и порт в Мариуполе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вице-премьер России, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время посещения Мариуполя заявил, что работа Азовского судоремонтного завода и порта в городе будет восстановлена. Об этом 6 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и мариупольского порта», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, совместными усилиями с заводами из других российских регионов предприятия будут восстановлены.

В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что города Донбасса будут восстановлены за 2–3 года силами 60 тыс. строителей при поддержке регионов.

Двумя днями ранее он сообщил, что план развития освобожденного Мариуполя утвержден. Поставлена задача привести город в порядок за три года. Процесс восстановления движется не быстро, но обязательно будет набирать обороты, выразил уверенность вице-премьер.

9 сентября сообщалось, что первым жителям Мариуполя выдали ключи от квартир в новых домах. Тогда Пушилин отметил, что основные работы были выполнены военными строителями в кратчайшие сроки. В 2022–2025 годах, сообщил Минстрой, в Мариуполе собираются построить свыше 600 тыс. кв. м многоквартирных домов.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября там прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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