Небензя назвал нелепыми идеями призывы Украины устроить трибунал

Создание международного трибунала по расследованию действий РФ на Украине, о котором 30 ноября 2022 года заявляла Франция, не стоит того, чтобы тратить время на комментарии этой «нелепой идеи», заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 9 января.

«Они [Украина] фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», — приводит слова дипломата ТАСС.

14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом рассматривает предложение о создании международного трибунала в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. По его словам, США проводят ряд международных расследований и помогают предоставлять документы для проведения анализа.

Ранее, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе». По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи». Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда «по сбору доказательств и информации».

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не окажет никаких последствий на Россию. Дипломат добавил, что, если какие-то люди хотят «выбрасывать деньги на что-то подобное», это является их правом, и Россия не будет этому мешать.

30 ноября Франция заявила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Французский МИД отметил, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

После этого в МИД РФ указали, что в Париже на протяжении восьми лет игнорировали преступления киевского режима в отношении жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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