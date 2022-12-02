В МИД России раскритиковали заявление Франции о создании спецтрибунала

В МИД РФ 2 декабря заявили, что возмущены заявлением министерства Европы и иностранных дел Франции о планах по созданию «специального трибунала по преступлениям агрессии России».

«Не перестаем удивляться цинизму французских властей. Подчеркивая, что «приоритетом» для них является «борьба с безнаказанностью» на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их», — говорится в заявлении российского ведомства.

В МИДе указали, что в Париже на протяжении восьми лет игнорировали преступления киевского режима в отношении жителей Донбасса. В министерстве призвали Францию не делить людей на «своих» и «не своих».

«Из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, а также посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИДе посоветовали Парижу для начала создать трибунал по собственным преступлениям «в ходе колониальных войн, различных карательных операций».

30 ноября Франция начала работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в разговоре с «Известиями» назвал заявление Парижа о трибунале верхом цинизма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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