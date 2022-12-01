В СФ назвали верхом цинизма планы Парижа создать трибунал по конфликту на Украине

Заявление Парижа о создании специального трибунала для расследования действий России на Украине является верхом цинизма. Об этом 1 декабря «Известиям» заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Евросоюз превратился фактически в американскую полуколонию. Тот же [президент Франции Эммануэль] Макрон сначала говорит, что не будет заниматься никакими трибуналами, а будет стараться дозвониться до Кремля, а после поездки в Вашингтон, промывания там мозгов, такое всякое рассказывает», — сказал сенатор.

Климов добавил, что руководители Франции несут прямую ответственность за государственный переворот на Украине, за то, что там началась гражданская война, и за то, что были сорваны Минские соглашения.

«С одной стороны, политическая проституция, с другой — верх цинизма», — заключил политик.

Накануне пресс-служба французского МИДа сообщила, что начата работа с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине. Отмечалось, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. Он указал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости использовать замороженные российские активы для выплат репараций Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в Европейском союзе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».