США продолжают изучать идеи по созданию трибунала из-за событий на Украине

Предложение о создании международного трибунала в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса продолжают рассматривать в администрации Соединенных Штатов. Об этом сообщил 14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Что касается трибунала, мы все еще прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс будет продолжаться, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу», — ответил Кирби на брифинге.

Как отметил представитель администрации, США «хотят, чтобы Россия ответила» за свои действия на территории Украины. В связи с чем проводят целый ряд международных расследований и помогают предоставлять документы для проведения анализа.

«И мы собираемся продолжать это делать», — отметил Кирби.

Ранее в этот день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил «Известиям», что международный трибунал по Украине, который предлагает создать Еврокомиссия (ЕК), вряд ли будет легитимным. Многие страны не придерживаются «универсальной общеевропейской позиции» и вряд ли поддержат эту идею, указал эксперт. Он отметил, что «с таким же успехом» Россия может создать трибуналы, связанные с конфликтами, в которых участвовали европейские страны.

До этого, 7 декабря, адвокат и кандидат юридических наук Александр Карабанов сообщил, что решение о создании международного трибунала принимает специальная комиссия ООН. Международный трибунал может выносить любые приговоры, кроме смертной казни. В отношении России международный трибунал невозможен, подчеркнул эксперт.

5 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе». По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи». Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда (МУС) «по сбору доказательств и информации».

6 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не окажет никаких последствий для России. Дипломат добавил, что если какие-то люди хотят «выбрасывать деньги на что-то подобное», это является их правом и Россия не будет этому мешать.

30 ноября Франция сообщила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Как отметил французский МИД, Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

После этого в МИД РФ указали, что в Париже на протяжении восьми лет игнорировали преступления киевского режима в отношении жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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