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Конфликтолог усомнился в легитимности возможного трибунала по Украине

Конфликтолог Денисов: идея ЕК о трибунале по Украине вряд ли будет поддержана большинством стран
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Международный трибунал по Украине, который предлагает создать Еврокомиссия (ЕК), вряд ли будет легитимным. Многие страны не придерживаются «универсальной общеевропейской позиции» и вряд ли поддержат эту идею. Об этом 14 декабря «Известиям» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Таким образом он прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что идея ЕК о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки среди глав МИД европейских стран.

«В Европе не только по этому вопросу относительно РФ нет консенсуса. По целому ряду вопросов, таких как энергоносители, спецоперация, далеко не все государства придерживается универсальной общеевропейской позиции. Совершенно неудивительно, что и по вопросу трибунала нет единого мнения», — сказал Денисов.

Он отметил, что «с таким же успехом» Россия может создать трибуналы, связанные с конфликтами, в которых участвовали европейские страны.

«Здесь можно очень долго перечислять конфликты, начиная с Ливии, Сирии, заканчивая Афганистаном», — сказал эксперт.

Денисов подчеркнул, что трибунал по Украине может быть создан, но «его легитимность будет вызывать большие сомнения у большинства стран мира».

«По крайней мере, у крупнейших стран, таких как Россия, Китай, Индия, и других стран, которые не являются частью коллективного Запада, сомнения возникнут», — заключил конфликтолог.

12 декабря министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова разместить у себя новый, поддерживаемый ООН трибунал для рассмотрения вопроса о действиях России на Украине. Глава МИДа добавил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда, который также ведет расследование предполагаемых «российских преступлений».

30 ноября пресс-служба французского МИДа сообщила о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине. Отмечалось, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива ЕК о создании трибунала под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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