Нидерланды предложили разместить на своей территории спецтрибунал по Украине

Нидерланды готовы разместить новый, поддерживаемый ООН трибунал для рассмотрения вопроса о действиях России на Украине. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

«Вместе с Евросоюзом Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала», — приводит слова министра агентство Reuters.

Глава МИДа добавил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда, который также ведет расследование предполагаемых «российских преступлений».

Ранее, 1 декабря, пресс-служба французского МИДа сообщила о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине. Отмечалось, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила также, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в Европейском союзе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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