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Блинкен заявил о работе по созданию международного трибунала по Украине

Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе»
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Создание международного трибунала по Украине «находится на столе». Об этом 5 декабря на конференции издания The Wall Street Journal WSJ CEO Summit заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит», — сказал глава американской дипломатии.

По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи».

Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда (МУС) «по сбору доказательств и информации».

«Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Всё это на столе», — цитирует дипломата «Газета.Ru».

30 ноября Франция сообщила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Как отметил французский МИД, Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

После этого в МИД РФ указали, что в Париже на протяжении восьми лет игнорировали преступления киевского режима в отношении жителей Донбасса.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в разговоре с «Известиями» назвал заявление Парижа о трибунале верхом цинизма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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