Блинкен заявил о работе по созданию международного трибунала по Украине
Создание международного трибунала по Украине «находится на столе». Об этом 5 декабря на конференции издания The Wall Street Journal WSJ CEO Summit заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит», — сказал глава американской дипломатии.
По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи».
Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда (МУС) «по сбору доказательств и информации».
«Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Всё это на столе», — цитирует дипломата «Газета.Ru».
30 ноября Франция сообщила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Как отметил французский МИД, Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.
После этого в МИД РФ указали, что в Париже на протяжении восьми лет игнорировали преступления киевского режима в отношении жителей Донбасса.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в разговоре с «Известиями» назвал заявление Парижа о трибунале верхом цинизма.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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