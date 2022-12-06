В МИД РФ заявили о нелигитимности создания международного трибунала по Украине

Инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не окажет никаких последствий для России. Об этом 6 декабря заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей и желаний давно на слуху. Нелегитимность этого абсолютно очевидна, для нас это никаких последствий иметь не будет», — сообщил Рябков журналистам.

При этом дипломат добавил, что если какие-то люди хотят «выбрасывать деньги на что-то подобное», это является их правом, и Россия не будет этому мешать.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине уже «находится на столе». По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи». Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда (МУС) «по сбору доказательств и информации».

До этого, 30 ноября, Франция сообщила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Как отметил французский МИД, Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и МУС в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

После этого в МИД РФ указали, что в Париже на протяжении восьми лет игнорировали преступления киевского режима в отношении жителей Донбасса.

Тогда же постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. По словам Небензи, ЕК пытается покрыть беззаконие негодными средствами.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в разговоре с «Известиями» назвал заявление Парижа о трибунале верхом цинизма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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