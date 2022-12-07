Адвокат рассказал о принципах работы международного трибунала

Решение о создании международного трибунала принимает специальная комиссия ООН. Международный трибунал может выносить любые приговоры, кроме смертной казни. Международный трибунал в отношении России невозможен. Об этом адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов рассказал в среду, 7 декабря.

«В нашей современной истории не так много дел, которые были вынесены на международный трибунал. Создается специальная комиссия при ООН, она определяет, какую сторону необходимо судить, и начинается процесс. Именно эта комиссия принимает все принципиально важные юридические решения», — сказал Карабанов в беседе с Lenta.Ru.

По словам правозащитника, приговоры могут выноситься совершенно различные, только с одной оговоркой о том, что после Второй мировой войны была принята конвенция о запрете смертной казни. Обвиняемую сторону могут приговорить к лишению свободы и финансовой компенсации. Обвиняемой стороной может стать и целая страна. Так, недавно Ирак по решению СБ ООН завершил выплату $50 млрд компенсации Кувейту.

«Как правило, форма и исполнение решения международного трибунала тщательно прописываются. Если это физическое лицо, приговоренное к лишению свободы, то можно взять за аналогию российское законодательство: там указано, что человек отбывает наказание на территории страны, на которой было совершено преступление», — рассказал адвокат.

При этом юрист отметил, что международный трибунал в отношении России невозможен. У государства есть своя правда, которая имеет подтверждение даже у других участников коалиции. Вопрос о том, кто виноват в текущем конфликте, является дискуссионным.

«Так что заявления о трибунале над Россией — это просто популизм, который не стоит рассматривать всерьез», — заключил Карабанов

5 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе». По его мнению, важно то, чтобы Киев «мог привлечь к ответственности виновных за эти вещи», передает НСН.

Блинкен добавил, что Вашингтон поддерживает усилия Международного уголовного суда (МУС) «по сбору доказательств и информации», передает RT.

6 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не окажет никаких последствий для России.

Дипломат добавил, что если какие-то люди хотят «выбрасывать деньги на что-то подобное», это является их правом и Россия не будет этому мешать.

30 ноября Франция сообщила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Как отметил французский МИД, Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

После этого в МИД РФ указали, что в Париже на протяжении восьми лет игнорировали преступления киевского режима в отношении жителей Донбасса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что попытки создания Западом трибунала по Украине не будут легитимными, сообщает телеканал «Звезда».

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в разговоре с «Известиями» назвал заявление Парижа о трибунале верхом цинизма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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