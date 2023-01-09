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Пушилин рассказал об усилении работы ПВО в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: в республике усиливается работа ПВО и активизируется контрбатарейная борьба
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) усиливают работу противовоздушной обороны (ПВО), активизируют контрбатарейную борьбу, а также пытаются отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов. Об этом сообщил 9 января врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Он напомнил, что в новогодние праздники украинские войска продолжали обстреливать территории республики, под огонь в том числе попала и Старобешевская ТЭС.

«Противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах. Поэтому мы со своей стороны увеличиваем работу ПВО, усиливаем контрбатарейную работу», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на сегодняшний день перед ДНР главной задачей стоит отодвинуть противника от крупных населенных пунктов республики.

1 января врио главы республики рассказал, что система ПВО сбила множество снарядов, выпущенных украинскими боевиками в новогоднюю ночь по ДНР.

20 декабря 2022 года президент России Владимир Путин встретился с Пушилиным, что стало их первой протокольной рабочей встречей с момента принятия в состав России четырех новых регионов, включая ДНР. Тогда глава государства назвал ситуацию в в Донецке острой, а Пушилин в свою очередь попросил увеличить количество систем ПВО.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что по линии Минобороны РФ принимаются все возможные меры, чтобы исправить сложную ситуацию в ДНР.

Еще в октябре Пушилин рассказал, что система ПВО в ДНР усиливается с учетом новых поставок западного оружия, попадающего в распоряжение украинских войск.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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