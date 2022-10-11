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Пушилин рассказал об усилении ПВО ДНР на фоне поставок западного оружия для ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Система противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной Республики (ДНР) усиливается с учетом новых поставок западного оружия, попадающего в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 октября рассказал глава республики Денис Пушилин.

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«На постоянной основе идет модернизация оборонных мероприятий, в том числе, конечно же, усиливается ПВО с учетом того, что вооружение противника не стоит на месте, с учетом поставок западных стран, которые, по сути, являются сейчас всё более явно участниками конфликта», — рассказал он в ходе поездки в Уфу.

Ранее, 9 октября, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о том, что здание школы № 7 в Калининском районе Донецка было повреждено в результате обстрела ВСУ.

В тот же день стало известно о том, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ за сутки погибло три человека и еще шесть получили ранения разной степени тяжести.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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