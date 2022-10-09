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Здание школы повреждено в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Здание школы № 7 повреждено 9 октября в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

На кадрах, которые есть у «Известий», видно, что в здании повреждено остекление, вылетели оконные рамы, стены посечены осколками.

Уточняется, что обстрел произошел в 10:21 (совпадает с мск). Кроме того, ВСУ вели обстрелы четырех районов города. Так, было выпущено около 15 снарядов калибром 155 мм.

В Кировском районе Донецка из-за обстрелов был также поврежден жилой дом.

За последние сутки на территории ДНР при обстрелах ВСУ погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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