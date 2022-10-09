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Украинские войска выпустили 8 «натовских» снарядов по трем городам ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в воскресенье утром, 9 октября, восемь снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

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Так, первым под удар ВСУ попал Донецк. В 06:49 (время совпадает с мск) украинские войска выпустили в сторону Киевского района города один снаряд. Спустя 11 минут (в 07:00) ВСУ выпустили четыре снаряда на Кировский район Макеевки. Спустя еще две минуты украинские боевики выпустили три снаряда на Ясиноватую.

Также по сообщению штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале, за последние сутки на территории республики при обстрелах ВСУ погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Накануне сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела ВСУ. По данным «Известий», возгорание произошло в производственных помещениях типографии.

7 октября украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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