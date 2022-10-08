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Появились кадры пожара после удара ВСУ по типографии на западе Донецка

На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар после обстрела со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сильный пожар начался 8 октября в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими боевиками. По данным «Известий», возгорание произошло в производственных помещениях типографии.

«Прилет был в первое здание. Вылетели окна. И сразу второй прилет. Я пошел забирать имущество. И уже третий прилет», — рассказал в беседе с «Известиями» сотрудник типографии.

По предварительным данным, никто не пострадал. Вместе с этим огнем уничтожено имущество типографии.

Типография печатала пленку для упаковок на продукты и газеты. В настоящее время продолжается ликвидация возгорания.

Как уточнил мэр Донецка, Алексей Кулемзин, в результате обстрела помимо возгорания в типографии был поврежден газопровод высокого давления.

Ранее в этот день в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинская сторона использовала тяжелую артиллерию, минометы, танки, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и Himars, поделились в ведомстве.

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