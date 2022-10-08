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За сутки украинские боевики обстреляли ДНР 48 раз

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Фото: МЧС ДНР
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Украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили 8 октября в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны Вооруженные формирования Украины (ВФУ)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что в период с 6:00 (мск) пятницы до 6:00 (мск) субботы украинские военные атаковали десять населенных пунктов республики при помощи 213 боеприпасов.

Украинская сторона использовала тяжелую артиллерию, минометы, танки реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и Himars, поделились в ведомстве.

Под ударом оказались пять районов Донецка, а также населенные пункты Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка и Иловайск.

В сообщении также напомнили, что за предыдущие сутки ДНР обстреляли 52 раза.

Ранее 8 октября союзные войска выбили украинских боевиков из их крупного опорного пункта на юго-востоке Артемовска в ДНР.

Также в субботу ВФУ выпустили шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Иловайску.

Накануне, 7 октября, ВФУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус, пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обстрелы объектов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках усилились на фоне проведения референдумов о вхождении этих территорий в состав России.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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