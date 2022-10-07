ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:15 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

5 октября мэр города Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ ведут обстрелы четырех районов Донецка, в результате погибли два человека, в том числе подросток. По его словам, украинские военные намеренно наносят повторные удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления.

За день до этого ВСУ обстреляли автобусный парк в Куйбышевском районе города. В результате обстрела погиб начальник автоколонны Александр Лысенко, также повреждено 10 городских автобусов.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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