Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле

Президент России Владимир Путин 20 декабря встретился с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

Это их первая протокольная рабочая встреча с момента принятия в состав России четырех новых регионов, включая ДНР.

Путин пообещал Пушилину отдельно обсудить тему усиливающихся обстрелов Донецка украинскими войсками. Президент назвал ситуацию острой.

«Сейчас только что встречался с вашим коллегой из Луганской Народной Республики. Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим», — сказал Путин.

Президент предложил начать разговор с проблем, которые «касаются каждого жителя Донецкой республики, — с уровня обеспеченности жильем, водой, теплом, с уровня здравоохранения».

В свою очередь, Пушилин сообщил, что власти ДНР совместно с федеральными ведомствами провели большую работу по восстановлению водоснабжения. Однако проблема решена лишь частично. В крупных городах вода подается несколько часов в сутки. Также происходят большие потери из-за изношенности сетей.

«Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Но и это позволило лишь закрыть частично потребности воды, то есть сейчас в крупных городах — Донецк, Макеевка, Горловка — вода подается раз в три дня на два часа», — сказал Пушилин на встрече с главой государства.

Кроме того, Пушилин отметил, что проблема теплоснабжения Мариуполя решена максимально возможно. По его словам, полноценному налаживанию теплоснабжения в ДНР препятствуют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Пушилин попросил Путина ввести повышенные коэффициенты оплаты труда в прифронтовых районах ДНР.

Пушилин сказал, что серьезных проблем в сфере здравоохранения в ДНР сейчас нет благодаря взаимодействию с Минздравом РФ. При этом Путин заявил о возможности перевести в федеральные медцентры пациентов республиканских больниц, нуждающихся в особом внимании.

«Я уже разговаривал с министром здравоохранения (РФ. — Ред.), при необходимости обеспечим вывоз в наши федеральные центры всех пациентов, которые нуждаются в каком-то особом (внимании. — Ред.)», — сказал глава государства.

Ранее в этот день Путин назвал крайне сложной обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать всё для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод граждан.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные выпустили 21 ракету из РСЗО по Донецку. Уточнялось, что 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому району.

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что от обстрелов пострадали детский сад и здание больницы. Также из-за действий ВСУ были повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Журналист «Известий» Станислав Григорьев показал последствия ракетных ударов по городу. Один из снарядов попал в крышу здания образовательного учреждения и пробил стену спортзала. Пожарные оперативно потушили начавшийся на месте происшествия огонь. Отмечается, что устранить повреждения в ближайшее время будет затруднительно.

30 сентября президент РФ по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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