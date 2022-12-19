ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 21 ракету из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:40 — н.п. Ласточкино — г. Донецк (Калининский район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

В это же время, по данным СЦКК, украинские силы обстреляли Ленинский район города с использованием шести ракет из РСЗО.

Как уточнили представили Народной милиции ДНР, часть снарядов попала в районы расположения телевышки и Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению (бывшая больница имени Калинина). Эту информацию подтвердил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Киев в намеренных ударах по гражданскому населению, в том числе из орудий западного производства.

Накануне украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Прилеты фиксировались возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, а также на улице Набережной и проспекте Мира.

Под огонь также попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела медицинского учреждения, на территории которого находились мирные жители.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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