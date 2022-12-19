СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке

Уголовное дело возбуждено после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы в Калининском районе Донецка. Об этом 19 декабря сообщил на своем сайте Следственный комитет (СК) России.

Фигурантами стали военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 18 декабря они нанесли удар по Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению (бывшая больница имени Калинина).

«В результате их преступных действий повреждено два больничных корпуса. Наибольшие разрушения получили две палаты, в которых на момент обстрела находились мирные граждане. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, потерпевший, получивший тяжелые осколочные ранения, скончался», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города. Под огонь также попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Погиб один человек.

Позже мать девятилетней девочки, которая перенесла операцию в донецкой больнице, рассказала, что едва успела унести ребенка в подвал, когда больница подверглась обстрелу со стороны боевиков.

Также прилеты фиксировались возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, а также на улице Набережной и проспекте Мира.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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