Реклама
Прямой эфир
Мир
В Норвегии сообщили об отказах россиянам в выдаче виз
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле поселка в Белгородской области
Мир
В Батуми загорелся ресторан на верхнем этаже жилого здания
Мир
Эрдоган заявил о намерении увеличить вдвое дальность ракеты «Тайфун»
Мир
КНДР провела связанное с разработкой разведывательного спутника испытание
Спорт
Путин поздравил президента Аргентины с победой страны на ЧМ-2022
Мир
Макрон поблагодарил сборную Франции за игру на ЧМ по футболу в Катаре
Общество
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Мир
В Париже начались массовые погромы после поражения сборной на ЧМ-2022
Мир
Хорватский Advance указал на последствия для США от обещанных поставок ЗРК Patriot Киеву
Спорт
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Армия
Военные уничтожили артиллерийским огнем диверсантов в зоне СВО
Сюжет:

Мать рассказала о спасении прооперированной дочери при обстреле больницы в Донецке

0
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать девятилетней девочки, которая перенесла операцию в донецкой больнице, едва успела унести ребенка в подвал, когда больница подверглась обстрелу со стороны боевиков в воскресенье, 18 декабря.

В районы, кварталы: ВФУ нанесли удар по Донецку из чешских установок
Обстрелы столицы ДНР признали самыми массированными с 2014 года

Палата ребенка находились недалеко от той части больницы, куда прилетели снаряды.

«В окно увидела вспышку, и грохот. А потом еще один был мощный взрыв, стекла задрожали, мы прятались подушками, потому что ребенок с дренажами, два на голове, мы не могли спрятаться под кровать», — рассказала женщина в беседе с «РИА Новости».

Мать девочки добавила, что ребенку сделали операцию на голове в пятницу. Два дня она находилась в палате под присмотром врачей.

«Она подскочила с испугу на ноги и говорит, что нас не спасут. Там, говорят, в соседних палатах кто-то пострадал, слава богу, мы никого не видели, бежали в подвал», — добавила она.

Ранее этим же днем украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города. Под обстрел попала больница, откуда эвакуировали пациентов. В результате обстрела скончался один человек.

Помимо этого, прилеты фиксировались возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», Дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, а также на улице Набережной и проспекте Мира.

Ранее в этот день огонь велся по окраинам города. Всего за день по городу было выпущено около 40 ракет.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022