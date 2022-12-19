Мать рассказала о спасении прооперированной дочери при обстреле больницы в Донецке

Мать девятилетней девочки, которая перенесла операцию в донецкой больнице, едва успела унести ребенка в подвал, когда больница подверглась обстрелу со стороны боевиков в воскресенье, 18 декабря.

Палата ребенка находились недалеко от той части больницы, куда прилетели снаряды.

«В окно увидела вспышку, и грохот. А потом еще один был мощный взрыв, стекла задрожали, мы прятались подушками, потому что ребенок с дренажами, два на голове, мы не могли спрятаться под кровать», — рассказала женщина в беседе с «РИА Новости».

Мать девочки добавила, что ребенку сделали операцию на голове в пятницу. Два дня она находилась в палате под присмотром врачей.

«Она подскочила с испугу на ноги и говорит, что нас не спасут. Там, говорят, в соседних палатах кто-то пострадал, слава богу, мы никого не видели, бежали в подвал», — добавила она.

Ранее этим же днем украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города. Под обстрел попала больница, откуда эвакуировали пациентов. В результате обстрела скончался один человек.

Помимо этого, прилеты фиксировались возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», Дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, а также на улице Набережной и проспекте Мира.

Ранее в этот день огонь велся по окраинам города. Всего за день по городу было выпущено около 40 ракет.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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