Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливают гражданское население, а при обстреле больницы в Донецке Киев использовал шведские гаубицы. Об этом 19 декабря говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она напомнила, что 18 декабря ВСУ подвергли массированному обстрелу Донецк, по гражданским и социальным объектам было выпущено более 100 снарядов разного калибра из различных артиллерийских и ракетных систем. По имеющимся данным, украинские нацисты использовали в обстреле в том числе шведские гаубицы Archer.

Также был нанесен удар по крупнейшей в Донецкой Народной Республике (ДНР) больнице им.Калинина.

«Били прицельно — прямым попаданием поврежден 6-й корпус клиники, где расположены детское и онкологическое отделения. Повреждения получили еще три корпуса. На текущий момент известно о двух погибших и многочисленных раненых», — отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, использование шведских вооружений при обстреле Донецка стало еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих современных систем вооружений.

«Никто из них даже не задумывается, что цена подобных «экспериментов» — человеческие жизни», — добавила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Москве на ожидает от Запада осуждения преступлений киевского режима, так как они «не могут осуждать самих себя».

«Но мы хотим, чтобы весь мир знал о лживости и двойных стандартах псевдодемократий, готовых разрушить десятки стран и лишить возможности мирного развития целые регионы исключительно ради собственных узкокорыстных интересов», — заключила Захарова.

Накануне украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Прилеты фиксировались возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, а также на улице Набережной и проспекте Мира.

Под огонь боевиков также попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Погиб один человек.

Позже мать девятилетней девочки, которая перенесла операцию в донецкой больнице, рассказала, что едва успела унести ребенка в подвал, когда лечебное учреждение обстреляли боевики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело , проводится расследование.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Киев ведет боевые действия против жителей региона с 2014 года.

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