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Путин назвал сложной обстановку в новых регионах России

Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Президент России Владимир Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной. Об этом российский лидер заявил в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности 20 декабря.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
В ДНР Вооруженные силы РФ также улучшают свои позиции и вытесняют противника из районов, откуда обстреливается Донецк

По его словам, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать всё для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод граждан.

«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — сказал Путин.

Также Путин пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой, вооружением и опытными кадрами.

Президент призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям из-за новых угроз и поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Путин отметил, что в настоящее время от органов контрразведки требуется максимальная собранность и концентрация сил. По его словам, необходимо пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

Кроме того, президент России призвал усилить работу по линии пограничной службы ФСБ, назвав границу ключевым рубежом обеспечения безопасности страны.

Ранее, 18 ноября, контрразведка Луганской Народной Республики (ЛНР) задержала исполнителя, а также установила куратора терактов, планировавшихся на территории региона перед референдумом о вхождении в состав РФ.

Также 17 ноября стало известно, что в ЛНР накануне референдума о присоединении к составу РФ силовики предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов.

30 сентября президент РФ по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

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