В ЛНР задержали планировавшего теракты перед референдумом агента СБУ

Контрразведка Луганской Народной Республики (ЛНР) задержала исполнителя, а также установила куратора терактов, планировавшихся на территории региона перед референдумом о вхождении в состав РФ. Об этом 18 ноября сообщил ЛуганскИнформЦентр.

«Исполнитель — агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владислав Роменский. Куратор операции — офицер СБУ Кирилл Гончаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роменский совершил покушение на главу Беловодского района ЛНР и должен был ликвидировать глав Меловского, Марковского и Старобельского районов Республики. Он задержан.

О предотвращении покушений на глав администраций в ЛНР накануне референдумов сообщалось 17 ноября. По имеющейся информации, украинская сторона помимо прочего попыталась отравить одного из высокопоставленных чиновников республиканского уровня.

2 ноября флаги новых Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонский областей были торжественно установлены на аллее флагов в Совете Федерации. На церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новые территории являются полноценными субъектами РФ.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

До этого, с 23 по 27 сентября, на освобожденных территориях прошли референдумы за присоединение к России. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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