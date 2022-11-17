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В ЛНР сообщили о предотвращении серии покушений на чиновников перед референдумом

«РИА Новости»: в ЛНР накануне референдумов спецслужбы предотвратили серию покушений на чиновников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) накануне референдума о присоединении к составу РФ силовики предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов. Об этом 17 ноября «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах.

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«Не менее важной задачей являлись теракты. С их помощью украинский режим рассчитывал посеять панику и любой ценой сорвать предстоящий референдум», — сообщил он.

Источник добавил, что украинская сторона помимо прочего также попыталась отравить одного из высокопоставленных чиновников республиканского уровня.

2 ноября флаги новых Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонский областей были торжественно установлены на аллее флагов в Совете Федерации. На церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новые территории являются полноценными субъектами РФ.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

До этого, с 23 по 27 сентября, на освобожденных территориях прошли референдумы за присоединение к России. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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