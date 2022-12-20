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Появились кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Здание национального медицинского университета в Донецке получило повреждение в результате ракетных обстрелов города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кадры последствий показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Отмечается, что один из снарядов попал в крышу здания образовательного учреждения и пробил стену спортзала. Пожарные оперативно потушили начавшийся на месте происшествия огонь. В то же время устранить повреждения в ближайшее время будет затруднительно.

Местная жительница и сотрудница продуктового магазина, пострадавшего при обстреле, отметила, что прилетов было несколько по всей улице. По ее словам, люди уже привыкли к таким ситуациям.

«Мы уже не боимся. Мы отстроимся и будем работать», — сказала она.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды ВСУ попали в 10-й корпус больницы им. Калинина.

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Ранее, 19 декабря, Кулемзин сообщил, что от обстрелов ВСУ пострадали детский сад и здание больницы в одном из районов города. Также украинские вооруженные силы повредили несколько жилых домов и автомобилей в Калининском районе Донецка.

В этот же день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили 21 ракету из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. Уточнялось, что 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому району.

Представители Народной милиции ДНР сообщали, что часть снарядов попала в районы расположения телевышки и Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению (бывшая больница имени Калинина).

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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