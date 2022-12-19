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Мэр Донецка подтвердил попадание снарядов в больницу и детский сад

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку повреждения получили детский сад и здание больницы. Об этом сообщил в понедельник, 19 декабря, мэр города Алексей Кулемзин.

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«По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад. Повреждены дома и автомобили в Калининском районе», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, снаряды ВСУ попали в жилые дома и автомобили в Калининском районе.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили 21 ракету из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. Уточнялось, что 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — Ленинского района.

Представители Народной милиции ДНР сообщали, что часть снарядов попала в районы расположения телевышки и Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению (бывшая больница имени Калинина).

Также 19 декабря Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ больницы в Калининском районе Донецка. Сообщалось, что накануне военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли удар по больнице.

На момент обстрела, уточнили в ведомстве, в двух палатах, которые получили наибольшие разрушения, находились мирные граждане. Один из пострадавших скончался.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в понедельник, что украинские военные намеренно обстреливают гражданское население, а при обстреле больницы в Донецке Киев использовал шведские гаубицы. Она добавила, что, по имеющимся данным, украинские нацисты использовали в обстреле в том числе шведские гаубицы Archer.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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