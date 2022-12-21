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В Кремле рассказали о мерах для улучшения ситуации с безопасностью в ДНР

Песков заявил, что Минобороны РФ принимает меры для улучшения ситуации с безопасностью в ДНР
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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По линии Минобороны России принимаются возможные меры, чтобы исправить сложную ситуацию в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава российского государсвта Владимир Путин ранее охарактеризовал ситуацию в республике как очень сложную.

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«По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы выправлять ситуацию в лучшую сторону», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности удовлетворения просьбы врио главы ДНР Дениса Пушилина о дополнительных поставках систем ПВО в регион.

Днем ранее Путин провел встречи с Пушилиным и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Российский лидер подчеркнул, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной. При этом президент РФ отметил, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка.

В свою очередь Пушилин отчитался о социально-экономических проблемах региона, заявил о необходимости наладить работу МФЦ и попросил увеличить количество систем ПВО.

В тот же день стало известно об обстреле украинскими войсками офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке. Всего за сутки было зафиксировано более 50 фактов ведения огня со стороны Украины. Кроме того, 20 декабря сообщалось о повреждениях здания Национального медицинского университета в результате обстрела города.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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