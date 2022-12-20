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Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР

Путин: ситуация в ЛНР весьма сложная, вопрос обеспечения безопасности остается ключевым
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Ситуация в Луганской Народной Республике (ЛНР) остается весьма сложной. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
В ДНР Вооруженные силы РФ также улучшают свои позиции и вытесняют противника из районов, откуда обстреливается Донецк

«Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — сказал глава государства.

На встрече президент также предложил обсудить вопросы экономики, социальной сферы и здравоохранения, попросив Пасечника рассказать о работе по этим направлениям.

Ранее во вторник в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности Путин заявил, что крайне сложная обстановка также в Донецкой Народной Республике (ДНР), Херсонской и Запорожской областях. Он подчеркнул, что в текущей ситуации требуются максимальная собранность и концентрация сил.

В этой связи глава государства поручил усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям, а также призвал усилить работу по линии пограничной службы ФСБ, назвав границу ключевым рубежом обеспечения безопасности России.

За день до этого в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских диверсионных групп в районе села Розовка (украинское название Андреевка) в ЛНР, которое находится на границе с Харьковской областью. В марте населенный пункт был освобожден Вооруженными силами РФ, однако в октябре возвращен под контроль Украины.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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