Четыре украинские диверсионные группы уничтожены в районе села Розовка (украинское название — Андреевка) в Луганской Народной Республике. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на этом же краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины, сосредоточенным в районах сел Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

«Общие потери противника на краснолиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — добавил он.

Розовка находится в ЛНР на границе с Харьковской областью. В марте населенный пункт был освобожден вооруженными силами РФ, однако в октябре возвращен под контроль ВСУ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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