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Офис Международного комитета Красного Креста в Донецке поврежден при обстреле ВСУ

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Офис Международного комитета Красного Креста в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК) во вторник, 20 декабря, в своем Telegram-канале.

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«В результате обстрелов ВСУ зафиксировано попадание снаряда на территорию Международного комитета Красного Креста по ул. Капитана Ратникова», — говорится в сообщении.

Всего за истекшие сутки представительство зафиксировало 52 факта ведения огня со стороны Украины.

Ранее в этот же день сообщалось о повреждениях здания Национального медицинского университета в результате обстрела города.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что снаряды ВСУ попали в 10-й корпус больницы им. Калинина.

Накануне украинские военные выпустили 21 ракету из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому.

Представители Народной милиции ДНР тогда сообщали, что часть снарядов попала в районы расположения телевышки и по Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению (бывшая больница имени Калинина).

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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