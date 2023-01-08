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Число погибших при ударе ВСУ по Старобешевской ТЭС выросло до двух

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Фото: t.me/DNR_SCKK
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Число погибших в результате обстрела украинскими войсками Старобешевской тепловой электростанции (ТЭС) в поселке Новый Свет Донецкой Народной Республики (ДНР) выросло до двух, следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) от 8 января.

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«В результате атаки на Старобешевскую ТЭС погибли женщины 1963 и 1971 годов рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось об одной погибшей — спасатели извлекли из-под завалов на станции тело женщины.

Украинские войска ударили по ТЭС ранее в этот день из оперативно-тактического комплекса (ОТК) «Точка-У». В результате электростанция получила повреждения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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