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Сюжет:

Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 10 января

Синоптик Синенков: потепление в Москве начнется с 10 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Морозы в Московской области и Москве начнут отступать уже со вторника, 10 января. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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По его словам, днем 10 января в регионе ожидается около –10 градусов, а 11 января — всего –7 градусов.

«В конце недели будет даже до –4 градусов», — приводит его слова ТАСС.

9 января Московский регион ожидают переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до –19 градусов.

Днем в столице температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –17 до –15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –19 градусов.

Ранее, 7 января, МЧС предупредило жителей Центрального федерального округа (ЦФО) о похолодании до 35 градусов в некоторых регионах.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что из-за потенциально опасных погодных явлений в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В частности, он упомянул о серьезном похолодании в Москве и Подмосковье, а также в Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.

До этого, 5 января, Вильфанд объяснил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней. Эксперт добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

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