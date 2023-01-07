Вильфанд сообщил о штормовом предупреждении в ЦФО из-за сильных морозов

В некоторых регионах РФ прогнозируются потенциально опасные погодные явления. Об этом в субботу, 7 января, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов», — отметил он.

5 января Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и области из-за аномальных холодов. Он будет действовать до 21:00 7 января.

В этот день Вильфанд объяснил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней. Эксперт добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

Тогда же руководитель Гидрометцентра спрогнозировал в европейской части России морозы до –47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может достигать –53 градусов.