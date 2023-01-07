Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР за сутки
Мир
Маккарти выразил надежду избраться спикером палаты представителей в 14 туре
Происшествия
ВСУ обстреляли санаторий в Херсонской области
Мир
Учитель пострадал в результате стрельбы в школе в США
Мир
Боец ВС РФ заявил о нарушении Украиной режима прекращения огня
Мир
В США не увидели предпосылок к скорейшему завершению боев на Украине
Мир
Глава МО Украины назвал боевиков ВСУ исполнителями миссии НАТО
Экономика
Турция будет добиваться отсрочки оплаты за газ в переговорах с РФ
Общество
Патриарх Кирилл заявил о скорби церкви по всем погибшим на Украине
Происшествия
Украинские войска трижды за час обстреляли Гольмовский в ДНР
Происшествия
В Сочи из-за обильных осадков обрушился мост
Мир
Боевики ранили четырех сирийских военных с помощью беспилотника
Сюжет:

Вильфанд сообщил о штормовом предупреждении в ЦФО из-за сильных морозов

Вильфанд: штормовое предупреждение объявлено в регионах ЦФО из-за морозов до 35°С
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых регионах РФ прогнозируются потенциально опасные погодные явления. Об этом в субботу, 7 января, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
В новогоднюю ночь столицу ждут хлябь и дождь, прогнозируют метеорологи

«Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов», — отметил он.

5 января Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и области из-за аномальных холодов. Он будет действовать до 21:00 7 января.

В этот день Вильфанд объяснил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней. Эксперт добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

Тогда же руководитель Гидрометцентра спрогнозировал в европейской части России морозы до –47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может достигать –53 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023