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Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России

Синоптик Вильфанд: необычное движение воздушных масса привело к сильному похолоданию в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России, сообщил в четверг, 5 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Это похолодание связано с ультраполярным процессом <...> это совершенно необычное явление. Движение [воздушных масс] в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что ультраполярное вторжение должно продлиться не более пяти дней.

Он добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

Ранее в этот же день Вильфанд спрогнозировал в европейской части России морозы до –47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может достигать –53 градусов.

4 января сообщалось, что температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили до 130 градусов из-за приближения морозов.

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