Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 5 января спрогнозировал в европейской части России морозы до –47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может достигать –53 градусов.

По его словам, в ближайшие дни более чем на половине территории России ожидается аномальное похолодание.

«В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30–37 градусов мороза, в Коми — до 30–39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23–25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20–21 градуса, в Астраханской области — до 17–19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15–17 градусов мороза», — рассказал он ТАСС.

Как отметил Вильфанд, в Северо-Западном федеральном округе температура ниже климатической нормы будет на 8–19 градусов, а в регионах Южного федерального округа — на 7–11 градусов ниже нормы.

Уральский федеральный округ с 5 января ждет температура на 11–20 градусов ниже нормы.

«В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33–34 градусов мороза, в Курганской области — до 25–30 градусов мороза, в Тюменской области — примерно такие же температуры, а вот на севере Урала совсем холодина. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — там до 45–47 градусов мороза», — сообщил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что самое сильное похолодание в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке. Там температура воздуха опустится до –48…–53 градусов.

Накануне Вильфанд спрогнозировал в Центральном федеральном округе аномальные морозы в ближайшие дни. По его словам, россиянам, проживающим в европейской части страны, с 6 по 10 января стоит ожидать похолодания до –34 градусов. Синоптик отметил, что Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в этой части России.

Ранее, 3 января, Вильфанд рассказал в беседе с «Известиями», что в Москве ожидается резкое похолодание. По его словам, это связано с тем, что на столицу перемещается область высокого давления. Кроме того, в Москву переместится очень холодный воздух, который сформировался в полярных регионах.