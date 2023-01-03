Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 29 градусов

Сильные морозы придут в Москву с 6 января, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха в Москве начнет постепенно снижаться с 4 января. В этот день прогнозируется достаточно мягкая погода с небольшим снегом и температурой на уровне от –2 до –4 градусов. 5 января также предполагается, что температурный фронт будет находится около своей нормы.

6 января, по словам Вильфанда, ожидается резкое похолодание на 15–17 градусов.

«Уже ночные температуры будут ниже минус 20 градусов. Днем тоже будет совсем нежарко — минус 18–20 градусов», — сообщил он.

А к концу недели, как полагает Вильфанд, температура в Москве может доходить до минус 28–29 градусов.

«8 января такая же холодина. Такой холодной пятидневки в Центральной России в XXI веке еще не было. Это будет по всей европейской территории страны. Сначала на северо-востоке, а затем холода дойдут до юга, в том числе Ростовской области и Крыма, где будет около 0 градусов», — заявил он.

По его словам, такое резкое похолодание связано с тем, что на Москву перемещается область высокого давления. Кроме того, в столицу переместится очень холодный воздух, который сформировался в полярных регионах.

Эксперт также предупредил, что сегодня, 3 января, в Москве ожидается ледяной дождь, из-за чего на дорогах и тротуарах будет очень скользко.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве начался ледяной дождь. Со 2 января в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы.