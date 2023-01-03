Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии завершилась церемония прощания с Пеле
Общество
Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 29 градусов
Мир
Bloomberg назвало условие для передачи Киеву замороженных активов России от ФРГ
Авто
Первые «Москвичи» появились у российских дилеров
Мир
Сербия сообщила об отзыве десятой страной признания Косово
Общество
Путин увеличил штатную численность МЧС почти на 15 тыс. сотрудников
Мир
Верховная рада после возмущения Польши удалила пост о Бандере
Мир
Politico узнало от отказе Зеленскому на просьбу поставить ракеты ATACMS
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях Украины
Мир
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Мир
В Израиле заявили о бессилии что-либо сделать с культом Бандеры на Украине
Мир
Турция и Болгария заключили на 13 лет соглашение о поставках СПГ
Сюжет:

Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 29 градусов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильные морозы придут в Москву с 6 января, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха в Москве начнет постепенно снижаться с 4 января. В этот день прогнозируется достаточно мягкая погода с небольшим снегом и температурой на уровне от –2 до –4 градусов. 5 января также предполагается, что температурный фронт будет находится около своей нормы.

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
В новогоднюю ночь столицу ждут хлябь и дождь, прогнозируют метеорологи

6 января, по словам Вильфанда, ожидается резкое похолодание на 15–17 градусов.

«Уже ночные температуры будут ниже минус 20 градусов. Днем тоже будет совсем нежарко — минус 18–20 градусов», — сообщил он.

А к концу недели, как полагает Вильфанд, температура в Москве может доходить до минус 28–29 градусов.

«8 января такая же холодина. Такой холодной пятидневки в Центральной России в XXI веке еще не было. Это будет по всей европейской территории страны. Сначала на северо-востоке, а затем холода дойдут до юга, в том числе Ростовской области и Крыма, где будет около 0 градусов», — заявил он.

По его словам, такое резкое похолодание связано с тем, что на Москву перемещается область высокого давления. Кроме того, в столицу переместится очень холодный воздух, который сформировался в полярных регионах.

Эксперт также предупредил, что сегодня, 3 января, в Москве ожидается ледяной дождь, из-за чего на дорогах и тротуарах будет очень скользко.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве начался ледяной дождь. Со 2 января в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023