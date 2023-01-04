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Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании на европейской части РФ

Вильфанд: в Центральной России ожидается аномальное похолодание до –34 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в Центральном федеральном округе (ЦФО) аномальные морозы в ближайшие дни.

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Так, россиянам, проживающим в европейской части страны, с 6 по 10 января стоит ожидать похолодания до –34 градусов. Синоптик отметил, что Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в этой части России.

«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до –21...–26 градусов, на севере округа — до –29...–34. Днем преобладающая температура — –17...–22, на севере округа — –23...–28 градусов», — рассказал он «РИА Новости» 4 января.

Как подчеркнул Вильфанд, зимой погода считается аномальной, если температура ниже нормы на семь и более градусов держится на протяжении пяти и более дней.

Ранее синоптики предупреждали о налипании мокрого снега, гололедице и сильном ветре 4 января. Водителям было рекомендовано снизить скорость движения, избегать внезапных маневров, увеличить дистанцию и парковаться подальше от деревьев, пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

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