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В Москве из-за похолодания повысили температуру в магистральных теплосетях

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили до 130 градусов из-за приближения морозов. Об этом 4 января сообщается в официальном Telegram-канале Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

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«Для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей наши диспетчеры начали повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях», — говорится в сообщении.

В МОЭК отметили, что температура повышается постепенно. Это необходимо для обеспечения равномерного принятия нагрузки на систему.

Компания посоветовала потребителям, которые отметят недостаточный уровень отопления, обращаться в управляющие компании и единую городскую диспетчерскую службу.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в Центральном федеральном округе (ЦФО) аномальные морозы в ближайшие дни. Ожидается, что с 6 по 10 января температуры опустятся ниже –25 градусов, а в ряде районов — до –34 градусов.

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