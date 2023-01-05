В Москве и МО объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных холодов

В Москве и Московской области из-за аномальных холодов объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Об этом в четверг предупредил Гидрометцентр России.

Сообщается, что в указанный период ожидается аномально холодная погода — температура воздуха может опуститься на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

По информации Гидрометцентра, 5 января днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –6 до –4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –22 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что причиной аномально холодной погоды в России является необычная траектория движения воздушных масс. По его словам, ультраполярное вторжение должно продлиться не более пяти дней.

В этот же день Вильфанд спрогнозировал в европейской части России морозы до –47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может достигать –53 градусов.

4 января сообщалось, что температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили до 130 градусов из-за приближения морозов.