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В Москве и МО объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных холодов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве и Московской области из-за аномальных холодов объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Об этом в четверг предупредил Гидрометцентр России.

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Сообщается, что в указанный период ожидается аномально холодная погода — температура воздуха может опуститься на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

По информации Гидрометцентра, 5 января днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –6 до –4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –22 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что причиной аномально холодной погоды в России является необычная траектория движения воздушных масс. По его словам, ультраполярное вторжение должно продлиться не более пяти дней.

В этот же день Вильфанд спрогнозировал в европейской части России морозы до –47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может достигать –53 градусов.

4 января сообщалось, что температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили до 130 градусов из-за приближения морозов.

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