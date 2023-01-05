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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до 22 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 5 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –6 до –4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –22 градусов.

В Московской области днем ожидается от –8 до –3 градусов, ночью — до 25 градусов мороза.

Прогнозируется северный и северо-восточный ветер со скоростью 5–11 м/c.

Атмосферное давление составит 741–744 мм ртутного столба.

Ранее, 3 января, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил «Известиям», что в Москве ожидается резкое похолодание. По его словам, это связано с тем, что на столицу перемещается область высокого давления. Кроме того, в Москву переместится очень холодный воздух, который сформировался в полярных регионах.

4 января стало известно, что температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили до 130 градусов из-за приближения морозов.

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