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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до 19 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 9 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –17 до –15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –19 градусов.

В Московской области днем ожидается от –20 до –15 градусов, ночью — до 21 градуса мороза, местами заморозки до –26 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3–11 м/c.

Атмосферное давление составит 762–763 мм ртутного столба.

Ранее, 7 января, МЧС предупредило жителей Центрального федерального округа (ЦФО) о похолодании до минус 35 градусов в некоторых регионах.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что из-за потенциально опасных погодных явлений в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В частности, он упомянул о серьезном похолодании в Москве и Подмосковье, а также в Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.

До этого, 5 января, Вильфанд объяснил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней. Эксперт добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра 8 января рассказал, что в Москве ожидается повышение температуры до минус 7–12 градусов днем 11 января. По словам Вильфанда, потепление в Москве будет связано с тем, что антициклон, который принес холодную погоду, сместится. Вместо него придут циклон и теплые воздушные массы с Атлантики.

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