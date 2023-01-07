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Синоптики предупредили жителей Центральной России о сильных морозах

Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Центральной России 8–9 января
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Похолодание до минус 35 градусов ожидается в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом в субботу, 7 января, сообщают областные гидрометцентры и управления МЧС.

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Так, морозы придут в Тверскую и Владимирскую области.

«8 января будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью минус 24–29 градусов, днем — минус 16–21 градус. 9 января температура воздуха ночью составит минус 30–35 градусов, днем — минус 21–26 градусов», — говорится на сайте владимирского ГУ МЧС.

Температура около 29–30 градусов мороза ожидается на территориях Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областей. Из-за неблагоприятных погодных условий мэрия Ярославля отменила школьные занятия для младшеклассников 9 января и ввела режим свободного посещения для учащихся 5–11 классов.

Между тем в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях прогнозируются колебания в пределах 20–27 градусов мороза ночью. В дневное время показатели ртутного столба поднимутся на несколько пунктов, однако местами возможны заморозки до минус 20–22 градусов. Осадки маловероятны.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что из-за потенциально опасных погодных явлений в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В частности, он упомянул о серьезном похолодании в Москве и Подмосковье, а также в Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.

5 января Вильфанд объяснил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней. Эксперт добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

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