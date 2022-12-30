ЕС выработает общие правила для въезда из Китая

Евросоюз планирует в ближайшее время выработать общие правила для тех, кто перемещается между Китаем и странами объединения. Об этом 30 декабря сообщило немецкое агентство DPA.

По информации издания, соответствующее письмо разослала 27 министрам здравоохранения еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Выработка правил объясняется обострившейся ситуацией с коронавирусом в КНР.

Общие правила должны будут регулировать порядок выезда в сторону Китая и возвращения из него. Предполагается их распространить также на работников авиакомпаний и аэропортов. Кириакидес предупредила о возможной необходимости ужесточения национальных мер борьбы с COVID-19.

28 декабря сообщалось, что власти США обязали прибывающих из Китая демонстрировать отрицательный тест на коронавирус с 5 января. Мера распространяется на всех пассажиров в возрасте от двух лет. Нововведение предполагает, что перед вылетом желающим посетить Соединенные Штаты необходимо предоставить отрицательный результат теста, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета.

Днем ранее стало известно, что Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между государствами. Тогда уточнялось, что Пекин объявил о возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска.

26 декабря Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что для въезда в страну после возможной отмены карантина с 8 января 2023 года будет необходим только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за двое суток перед прибытием.

В тот же день газета South China Morning Post рассказал, что что китайские власти могут отменить карантин с 8 января и открыть границы. Такие меры будут свидетельствовать об отказе Китая от нулевой терпимости к коронавирусу, которая существовала на протяжении последних трех лет. Вместо этого страна перейдет к жизни с вирусом.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.